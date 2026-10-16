Esenler’de korku dolu anlar! Silahlı kavga kanlı bitti: Yoldan geçen vatandaş kurşunlardan böyle kurtuldu!

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan, iki grup arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve sokaktakilerin yaşadığı panik anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tarafların kavga ettiği ve ardından birbirlerine silahla ateş ettiği görülürken, bu sırada kaldırımda yürüyen bir yayanın kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtulduğu anlar yer alıyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör