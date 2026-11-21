AİLESİNE SİNİRLENİP ÇATIYI ATEŞE VERDİ

Tartışmanın ardından öfkelenen kadın, binanın çatısında yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sararken, yangın bitişikteki binanın çatısına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla bağlantılı 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.