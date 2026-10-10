Esenler’de kültür sanat sezonu Sezai Karakoç’a ithaf edildi

Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Ömer Çelik'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Sezai Karakoç'un hayatını ve fikir dünyasını anlatan kısa video gösterimi yapıldı.

'YAPAY ZEKA FİKİRLERİMİZİ ÇALMAK İSTİYOR'

Programda konuşan Ömer Çelik, kültür ve sanatın toplumların değerlerini korumadaki önemine dikkat çekerek, "Bugün yapay zeka karşısında değerlerimiz çalınmak isteniyor. Fikirlerimiz çalınmak isteniyor. Onun için İsrail ne diyor? Netanyahu ne diyor? 'TikTok'a yatırım yapacağız, sosyal medyaya yatırım yapacağız. Tamam diyor bu nesil bize lanetler ama bir sonraki nesilde biz onların zihnini yok ederiz, biz onların zihinlerini yeniden ele geçiririz.' Peki, neyle ele geçiririz? Tiyatroyla, edebiyatla, felsefeyle, sinemayla. O zaman biz direniş hattını nerede kuracağız? Felsefede, edebiyatta, sinemada kuracağız" dedi.

"BÜYÜK DEVLETİN YAZILIMI KÜLTÜR VE SANATTIR"

Kültür ve sanatın medeniyetin temel unsurlarından olduğunu belirten Çelik, Topkapı Sarayı'nın mimarisinden Mimar Sinan'ın Kâbe çevresindeki revaklarına kadar çeşitli örnekler verdi. Çelik, "Büyük devletin yazılımı kültür ve sanattır. Yazılımı kültür ve sanat olmayan bir devlet büyük devlet olamaz" ifadelerini kullandı. Türk tarihinin ve kültürel mirasının önemine değinen Çelik, Türk ordusunun tarihinin geçmişten koparıldığını anlattı.

"MEDENİYET TASAVVURUMUZLA CEVAP VERİYORUZ"

Barbaros Hayrettin Paşa'ya yönelik tarihî selamlama geleneğinin 1970'li yıllarda kaldırıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden getirildiğini söyleyen Çelik, kültür ve sanatın bir eğlence faaliyeti değil, varoluş ve diriliş faaliyeti olduğunu belirtti.

Çelik, "Bu sene, bu zamanda, bu coğrafyada ve dünyanın bu gündemi içerisinde büyük bir diriliş şairinin hatırasına ve ismine uygun olarak bu kültür sezonunun açılıyor olması, aslında bu çağa verilmiş cevabımızın ne olduğunu da göstermeye çalışıyor. Biz insanlığa diyoruz ki yapay zekayla adam öldürenlere karşı dirilişle cevap veriyoruz. Ellerindeki en yüksek teknolojik silahlarla insanın zihnini çalmaya çalışanlara karşı medeniyet tasavvurumuzla cevap veriyoruz. Sözlüklerimizi çalmaya çalışanlara karşı fikrimizle, düşüncelerimizle, imanımızla ve özgüvenimizle cevap veriyoruz" dedi. Türkiye'nin tarihî ve kültürel zenginliğine de değinen Çelik, Göbeklitepe'den Kapadokya'ya, Topkapı Sarayı'ndan antik kentlere uzanan mirasın insanlık tarihinin özetini sunduğunu ifade etti.

GÖKSU: ESENLER SEZAİ KARAKOÇ'U KONUŞACAK

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kültür sezonlarının geçmişin birikimini gelecekle buluşturmayı amaçladığını belirterek, bu yılki sezonun Sezai Karakoç'a ithaf edildiğini söyledi. Sezai Karakoç'un kendi kültürel değerleriyle toplumun geleceğini inşa etmeyi savunan büyük bir şair, mütefekkir ve edebiyatçı olduğunu belirten Göksu, sezonun bu açıdan anlam taşıdığını ifade etti.

365 GÜN SEZAİ KARAKOÇ ETKİNLİKLERİ

Kültür sezonu kapsamında yıl boyunca film gösterimleri, tiyatrolar, konferanslar, buluşmalar, geziler ve yayınların gerçekleştirileceğini belirten Göksu, "Bu sene 365 gün her dakika ve her saat Esenler Sezai Karakoç'u konuşacak. Sezai Karakoç'u okuyacak. Sezai Karakoç'un Diriliş Muştusu'nu okuyacak. Sezai Karakoç'un dünya sürgününü okuyacak. Sezai Karakoç'un tarihini, felsefesini ama en anlamlısı da geleceğe dair tahayyüllerini, tasavvurlarını okuyacak" dedi. Göksu, konuşmasının sonunda kültür sanat sezonunun hayırlı olmasını dileyerek Sezai Karakoç'u rahmetle andı.