Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt Belediyesi “Evde Sağlık Hizmeti” ile komşularının yanında
Giriş Tarihi: 20.11.2024 20:38 Son Güncelleme: 20.11.2024 21:54

Esenyurt Belediyesi “Evde Sağlık Hizmeti” ile komşularının yanında

Esenyurt Belediyesi, sağlık durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan hastalar için Evde Sağlık Hizmeti vermeye başladı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Esenyurt Belediyesi Evde Sağlık Hizmeti ile komşularının yanında

Esenyurt Belediyesi bu hizmet kapsamında ilçede yaşayan yatağa bağımlı, yaşlı ve hasta vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren belediye, destek talebinde bulunan komşularını yalnız bırakmıyor.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vatandaşların sağlık hizmeti taleplerine aynı gün içinde geri dönüş yaparak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman gibi tıbbi hizmetler sunuyor. Evde sağlık ekibi tarafından evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyenve beslenme alışkanlıkları gibi konularda bilgilendirme yapılıyor. Ekipler, 7/24 görev yaparak zaman ve mekân fark etmeksizin hastaların ihtiyaçlarına yanıt veriyor ve gerekli durumlarda tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapıyor. Evde Sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabiliyor ve program dâhilinde bu hizmetten yararlanabiliyor.

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Esenyurt Belediyesi “Evde Sağlık Hizmeti” ile komşularının yanında
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