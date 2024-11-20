Esenyurt Belediyesi “Evde Sağlık Hizmeti” ile komşularının yanında

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, vatandaşların sağlık hizmeti taleplerine aynı gün içinde geri dönüş yaparak, sağlık teknikerleri aracılığıyla serum, iğne, pansuman gibi tıbbi hizmetler sunuyor. Evde sağlık ekibi tarafından evlere yapılan ziyaretlerde ayrıca hastalıklar, ilaç kullanımı, hijyenve beslenme alışkanlıkları gibi konularda bilgilendirme yapılıyor. Ekipler, 7/24 görev yaparak zaman ve mekân fark etmeksizin hastaların ihtiyaçlarına yanıt veriyor ve gerekli durumlarda tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendirme yapıyor. Evde Sağlık hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, belediyenin 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak Sağlık İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunabiliyor ve program dâhilinde bu hizmetten yararlanabiliyor.