Esenyurt Belediyesi soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! "Makam odasında 9 milyon TL verdim"

100 BİN DOLAR TESLİM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Orhan Yıldırım ise ifadesinde hak ediş ödemeleri için kendisinden üç veya dört kez para istendiğini, toplamda 300 ila 400 bin dolar arasındaki tutarı makam odasında verdiğini, son olarak Eylül ayı sonunda doğrudan Ulutaş'a 100 bin dolar teslim ettiğini söyleyerek, "Teslim etmiş olduğum bu paraları bazen benim kasamda bulunan nakdimden bazen de bankadan çekerek götürmekteydim. Hiçbir ihaleye fesat karıştırmadım. Uzunca bir süreçtir Ahmet Özer döneminden bu yana içeride biriken alacaklarım ödenmediğinden bu benden istenilen menfaatleri temin etmek zorunda kaldım. Benim haricimde bu şekilde usulsüzce menfaat temin edilen kişi olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.