Esenyurt Belediyesi soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı! "Makam odasında 9 milyon TL verdim"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
"MECBUR KALDIĞIMDAN TESLİM ETTİM"
Soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin Savcılığa verdiği ifadelerine ulaşıldı. Şüphelilerden Halil Yılmaz, belediyeden hak edişlerini alabilmek için Yusuf Ulutaş'ın kendisinden toplam 9 milyon lira talep ettiğini ve bu tutarı iki farklı tarihte Ulutaş'ın makam odasında teslim ettiğini öne sürdü. Yılmaz ifadesinde, "Bu para karşılığı dövizciden dolar alınıp benim tarafımdan Yusuf Ulutaş'a makam odasında teslim edildi. Bu paraları vermediğim takdirde yine eskisi gibi bana çok küçük miktarlarda hak ediş ödemeleri yapılacağı için mecbur kaldığımdan teslim ettim. Yusuf Ulutaş'ın bu şekilde usulsüzce para temin edip etmediği konusunu başkaca bilgim yoktur." dedi.
100 BİN DOLAR TESLİM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Orhan Yıldırım ise ifadesinde hak ediş ödemeleri için kendisinden üç veya dört kez para istendiğini, toplamda 300 ila 400 bin dolar arasındaki tutarı makam odasında verdiğini, son olarak Eylül ayı sonunda doğrudan Ulutaş'a 100 bin dolar teslim ettiğini söyleyerek, "Teslim etmiş olduğum bu paraları bazen benim kasamda bulunan nakdimden bazen de bankadan çekerek götürmekteydim. Hiçbir ihaleye fesat karıştırmadım. Uzunca bir süreçtir Ahmet Özer döneminden bu yana içeride biriken alacaklarım ödenmediğinden bu benden istenilen menfaatleri temin etmek zorunda kaldım. Benim haricimde bu şekilde usulsüzce menfaat temin edilen kişi olup olmadığını bilmiyorum." diye konuştu.
ZARF İÇİNDE ALDIĞI PARALARI TESLİM ETTİĞİNİ İFADE ETTİ
Şüpheli Anıl Alioğlu ifadesinde, Namık Çebi İnşaat ile bağlantılı kişilerden Yusuf Ulutaş'a iletilmek üzere zarf içinde paralar aldığını ve bunları İbrahim Doğancıoğlu'na teslim ettiğini söyledi. Alioğlu, Ulutaş'ın başka firmalardan da para talep ettiğini ve başka bir firmadan gelen zarfın da Doğancıoğlu'na teslim edilmesine şahit olduğunu ileri sürdü.