‘Esenyurt kaliteli yaşamın adresi olacak

Cumhur İttifakı'nın Esenyurt Belediye Başkan adayı Hamit Öncü, projelerini SABAH'a anlattı. Çevre, eğitim ve kültür alanlarında yapacakları çalışmalara dikkat çeken Öncü şunları kaydetti: "İlçemizin altyapısını güçlendireceğiz. Şehir içi ulaşımı rahatlatacağız. Parklarımızı yenileyecek, güvenli yaşam alanları sağlayacağız. Sokak hayvanları için gerekli yaşam ortamları hazırlayacağız. Gençlerimizin daha iyi bir eğitim alması için okullarımızı güçlendireceğiz. Gençlerin geleceklerini şekillendirmeye yardımcı olacak sosyal ve kültürel etkinliklere daha fazla yer vereceğiz. Küçük işletmeleri destekleyeceğiz, girişimciliği teşvik edecek ve işsizlikle mücadele edeceğiz. Esenyurt'u yatırım merkezi haline getireceğiz. Her mahalleye millet bahçeleri kazandıracağız. Organik kapalı Pazar yeri kurulacak. Esenyurt'a bir hayvanat bahçesi kazandıracağız. Yer altı ve yer üstü otoparklar inşa edeceğiz. Konut mağduriyeti sorunu son bulacak. 500 yataklı modern bir eğitim ve araştırma hastanesi ile yanık tedavi merkezi inşa edeceğiz. Emekliler Kütüphanesi, Engelli Yaşam Merkezi, Uzay ve Teknoloji Üssü, Teknopark gibi alanlar yapacağız."