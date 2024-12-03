Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt metrobüs durağında faciadan dönüldü: Yolcu bir anda araçtan fırladı!
Giriş Tarihi: 3.12.2024 16:22 Son Güncelleme: 3.12.2024 16:41

Esenyurt metrobüs durağında faciadan dönüldü: Yolcu bir anda araçtan fırladı!

İstanbul Esenyurt Saadetdere’de seyir halindeki metrobüs rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Metrobüs kapısına çarpan kapak camı kırıp kapıyı açarken seyir halindeki araçtan kapıya yaslanan yolcu yola düştü. Hafif yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İHA
Esenyurt metrobüs durağında faciadan dönüldü: Yolcu bir anda araçtan fırladı!

Olay, saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi.

Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü. Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.

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Esenyurt metrobüs durağında faciadan dönüldü: Yolcu bir anda araçtan fırladı!
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