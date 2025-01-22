Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta 'anne' çocuğunu çöpe attı: Bu benim kızım!
Giriş Tarihi: 22.1.2025 09:46 Son Güncelleme: 22.1.2025 09:49

Esenyurt’ta 'anne' çocuğunu çöpe attı: Bu benim kızım!

İstanbul Esenyurt’ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen anne 1,5 yaşında olan kız çocuğunu çöpe atıp kaçtı. Olay yerine gelen bir adam ise “Bu benim kızım” diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı. Çocuk koruma altına alınırken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA
Esenyurt’ta ’anne’ çocuğunu çöpe attı: Bu benim kızım!

Olay, dün 18:00 sıralarında Esenyurt Fatih mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşlarında bir kız çocuğunun çöpte olduğunu gören vatandaşlarla durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bu sırada bir adam, "bu benim kızım" diyerek çocuğu çöpten almaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise bu duruma izin vermedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alarak çocuğu ambulansa aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


ANNENİN ATTIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmaların ardından çocuğun annesi Ayşe D. 'nin çocuğu çöpe attığı tespit edildi. Anne gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Annenin psikolojik sorunları olduğu, çöpün yanında çocuğu almak isteyen adamın ise babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

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Esenyurt’ta 'anne' çocuğunu çöpe attı: Bu benim kızım!
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