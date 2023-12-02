Esenyurt’ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi... Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir kadına yönelik taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kucağında çocuk olan kadının, yürürken yanına yaklaşan aracın sürücüsü tarafından cinsel tacize uğradığını tespit etti.