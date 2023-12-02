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Giriş Tarihi: 2.12.2023 18:34 Son Güncelleme: 2.12.2023 18:52

Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi... İstanbul Esenyurt'ta çocuğuyla yolda yürüyen bir kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., evinde yakalanarak gözaltına alınmasının ardından bugün tutuklandı.

AA
Esenyurt’ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık hakkında yeni gelişme

Son dakika haberi... Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymaniye Mahallesi'nde bir kadına yönelik taciz görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kucağında çocuk olan kadının, yürürken yanına yaklaşan aracın sürücüsü tarafından cinsel tacize uğradığını tespit etti.

Ekipler, otomobilin plaka bilgilerinden kimliğini belirledikleri şüpheli F.K'yi yakaladı.

TUTUKLANDI!

Emniyete götürülen zanlının, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "evden hırsızlık" ve "dolandırıcılık" gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli F.K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VALİ GÜL'DEN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Davut Gül de sosyal medya hesabından olaya ilişkin bir haber paylaşımını alıntılayarak, şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bu arada, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ara sokakta aracıyla manevra yaptıktan sonra kadının geçmesini bekleyen ve arkasından cinsel tacizde bulunan şüphelinin, otomobiliyle uzaklaşması yer alıyor.

Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadına otomobille yanaşıp tacizde bulunan şüpheli yakalandı

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Esenyurt'ta çocuğuyla yürüyen kadını taciz etmişti: O sapık hakkında yeni gelişme
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