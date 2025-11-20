Esenyurt’ta evde baygın bulunan 13 yaşındaki Eren hayatını kaybetti

Olay, saat 19.15 sıralarında Hürriyet Mahallesi Saka Sokak'ta meydana geldi. İşten eve dönen anne Ayten Yılgın, eve girdiğinde oğlu Eren Yılgın'ı yerde baygın halde görünce yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından çocuğu Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

13 yaşındaki Eren Yılgın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Büyük şok yaşayan anne, sinir krizi geçirdi ve hemşireler tarafından iğneyle sakinleştirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Eren Yılgın'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili evde ve çevrede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

"LOKA NTADAN YEMEK SİPARİŞ ETMİŞ"

Komşu Kerim Köse, "Annesi ve babası çalışıyor. Çocuk evde tek başınaymış. Annesi eve girince koridorda baygın bulmuş. Sağlık ekiplerine haber verilmiş ama maalesef çocuk öldü. En son lokantadan yemek sipariş ettiği söyleniyor." dedi.