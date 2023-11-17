Esenyurt’ta fabrika deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Esenyurt'a bağlı Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir fabrika deposunda sabah saat 06.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İçerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken çevrede patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine Esenyurt harici birçok ilçeden takviye itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın 4 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Köpükle müdahale sonucu depo çevresinde bazı sokaklar beyaza büründü. Ara ara patlama seslerinin de duyulduğu depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da olay yerinde incelemelerde bulundu. Bozkurt yangına ilişkin: "Yangınla ilgili net bilgi vermek mümkün değil. Kapalı alanda yapılan bir çalışma aşağıyı tam göremiyoruz. Gaz buharlaşınca yanmaya başlıyor. Kimyasal malzemeler ve suyla soğutma çalışmaları yapılarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor" dedi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.