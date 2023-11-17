Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta fabrika deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 17.11.2023 11:10

Esenyurt'ta fabrika deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Esenyurt'ta kimyasal maddelerin bulunduğu bir fabrikanın deposunda çıkan yangın 4 saatin ardından kontrol altına alındı. Birçok ilçeden takviye gelen itfaiye ekiplerinin köpüklü suyla müdahale ettiği yangın sonrası bazı sokaklar köpükten beyaza büründü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü depodan ara ara patlama sesleri duyuluyor. Depo içerisindeki malzemeler ise küle döndü.

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Esenyurt’ta fabrika deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Esenyurt'a bağlı Osmangazi Mahallesi Sevgi Sokak üzerinde bulunan tek katlı bir fabrika deposunda sabah saat 06.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. İçerisinde balata spreyi gibi kimyasal maddelerin bulunduğu depo alevler içinde kalırken çevrede patlama sesleri de duyuldu.

İhbar üzerine olay yerine Esenyurt harici birçok ilçeden takviye itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu yangın 4 saatlik çalışmanın sonunda kontrol altına alındı. Köpükle müdahale sonucu depo çevresinde bazı sokaklar beyaza büründü. Ara ara patlama seslerinin de duyulduğu depoda soğutma çalışmaları sürüyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da olay yerinde incelemelerde bulundu. Bozkurt yangına ilişkin: "Yangınla ilgili net bilgi vermek mümkün değil. Kapalı alanda yapılan bir çalışma aşağıyı tam göremiyoruz. Gaz buharlaşınca yanmaya başlıyor. Kimyasal malzemeler ve suyla soğutma çalışmaları yapılarak kontrol altına alınmaya çalışılıyor" dedi. Yangının çıkış nedeni yapılacak incelemelerin ardından belli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Güler duyurdu: 40 Eurofighter savaş uçağı alacağız
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: İsrail ordusu Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi’ni kuşattı
AFP CEO'sundan İsrail isyanı! Baskı altındayız: "Yeterince İsrail yanlısı yayın yapmıyorsunuz" uyarısı
Fransız Le Monde'dan alçak başlık! İsrail katliamlarına insanlık dışı sözlerle arka çıktılar: Batı vicdansızlığı yine şaşırtmadı
Babaları mirastan çıkardı mahkeme kararı iptal etti
Bir uçağı tek başına yedi! 'Her şeyi yiyebilen' adamın ölüm sebebi ise şoke etti…
HDP'li Sezai Temelli’den Meclis’te provokasyon: TSK'ya alçak iftira
İYİ Parti'de istifa dalgası! Adnan Beker sosyal medyadan duyurdu: Daha fazla...
Bir zamanların en ünlü modeliydi! Görenler tanıyamıyor: "Kendime yaptığım en büyük kötülük..."
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta fabrika deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA