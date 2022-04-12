Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı! Faciadan dönüldü
Giriş Tarihi: 12.4.2022 09:48 Son Güncelleme: 12.4.2022 09:51

Esenyurt'ta İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı! Faciadan dönüldü

Esenyurt’ta İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı! Faciadan dönüldü

Gelen bilgiye göre Esenyurt’ta, TEM Avcılar gişelerinden çıkış yapmaya çalışan bir İETT otobüsü, gişe betonlarına ‘ok’ gibi saplandı. Kaza sırasında boş olduğu öğrenilen otobüste sürücü yara almadan kurtuldu.

Olay saat 08.45 sıralarında TEM Avcılar gişeleri, Esenyurt mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre gişelerden geçmeye çalışan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, kontrolden çıktı.

GİŞE BETONLARINA SAPLANDI

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği boş İETT otobüsü gişe betonlarına saplandı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada araç kullanılamaz hale geldi. İETT otobüsü ekipler tarafından saplandığı yerden kurtarılırken, kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Kazada nedeniyle oluşan yoğun trafik ve hurdaya dönen İETT otobüsü havadan görüntülendi.

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Esenyurt'ta İETT otobüsü gişe betonlarına çarptı! Faciadan dönüldü
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