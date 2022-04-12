Video Yaşam Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video
Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video

Esenyurt'ta İETT otobüsü beton bariyere çarptı! Faciadan dönüldü | Video

12.04.2022 | 10:29

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ESENYURT'ta içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, beton bariyere çarptı. Otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Haramidere Bağlantısı Esenyurt mevki Avcılar Gişeleri'nde meydana geldi. Otoyoldan çıkarak Beylikdüzü istikametine giren İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, gişelerin beton bariyerine çarptı. İçinde yolcu olamayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir gişe kapanırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu ise drone ile havadan görüntülendi.

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