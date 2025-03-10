Esenyurt’ta İETT otobüsü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı

E5 Haramidere Edirne istikametinde HO 16 60 plakalı İETT otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra bir anda geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüs önce bir dolmuşa daha sonra da ticari taksiye çarparak yan yoldaki refüjü aşıp E-5 Karayoluna çıktı. Otobüs daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Otobüs içerisinde ve dolmuşta bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. İETT otobüsünde bulunana bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti ve 2 şerit trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

ZEYTİNBURNU'NDA METROBÜS ARIZASI SEFERLERİ AKSATTI VATANDAŞI SIKINTIYA SOKTU

Zeytinburnu'nda, bir metrobüsün arızalanması sonucu seferlerde aksama yaşandı.. Zeytinburnunda 06.30 sıralarında metrobüs arıza yaptı. Arızalanan Metrobüs için bölgeye çekici çağrılırken yolda araç yoğunluğu oluştu. Seferlerde aksamalar nedeniyle yolcular duruma tepki gösterdi. Metrobüsün arıza yapması nedeniyle işlerine geciken vatandaşlar sık sık yaşanan arızalardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirterek, Metrobüslerin bakımlarının yaptırılmaması nedeniyle sık sık arızalandığından şikayetçi oldular. Metrobüsün çekiciyle Cevizlibağ'a götürülmesinin ardından seferler normale döndü.