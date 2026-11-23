Yenikent Mahallesi'nde 22 Kasım'da meydana gelen olayda, küçük kızın ikametinin önünde bir kişi tarafından taciz edildiği belirlendi. Olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları sonucunda şüphelinin C.K. olduğunu tespit etti. Şüphelinin izini süren ekipler, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenledi. C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör