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Esenyurt'ta 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik taciz olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yenikent Mahallesi'nde 22 Kasım'da yaşanan olayda, küçük kızın ikametinin önünde bir kişi tarafından taciz edildiği belirlendi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, yürüttükleri saha çalışmaları sonucunda şüphelinin C.K. olduğunu tespit etti. Şüphelinin izini süren ekipler, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan ikametine operasyon düzenledi. C.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında başlatılan tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.