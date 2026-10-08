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Giriş Tarihi: 08.10.2026 21:00

Esenyurt’ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı!

Esenyurt'ta iki katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler ekiplerin çalışmaları sonucu 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, olayda 1 kişi yaralandı.

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İHA İHA Yaşam
Esenyurt’ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı!
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Yangın, akşam saat 19.40 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Şehitler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek üst katı sardı.

Alevlerin sardığı iş yerinde yangına müdahale eden 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise yaralanan çalışanı ambulansla hastaneye götürdü. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları neticesinde söndürüldü. İş yerinde maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

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#ESENYURT

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Esenyurt’ta iki katlı iş yerinde yangın: 1 yaralı!
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