Esenyurt’ta iş yeri soygunu! Hırsızlık anları kamerada

İş yeri sahibi Ömer Ayaz, "Yüzlerine kapüşon gibi bir şey takmışlar. Ama eşkâlleri net görünüyor. 2 kişi içeri giriyor, 2 kişi de dışarda bekliyor. Toplamda 4 kişi yapıyorlar bu işi. Hesapladığımız zaman 230-250 bin bandında bir zararımız var" dedi. İş yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını polise ileten Ayaz, şüphelilerin yakalanmasını ve malzemelerinin kendisine teslim edilmesini beklediğini söyledi.