Esenyurt’ta kan donduran olay: Doğurduğu bebeğini poşete koyup sokağa attı

Akıllara durgunluk veren olay, gece 03.30 sıralarında Esenyurt'ta bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, doğum yapan kadın bebeğini poşete koyarak sokağa bıraktı. O esnada sokaktan geçen bir kişi, poşetin kıpırdadığını gördü. Poşeti açtığında içinde canlı halde bebek olduğu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken sağlık ekipleri de bebeği hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, bebeğini sokağa atan anne Suzan Ö. ve olay sırasında evde olduğu tespit edilen Suzan Ö.'nün annesi Nilüfer G.'yi gözaltına aldı. 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.