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Giriş Tarihi: 25.5.2025 10:47

Esenyurt'ta 'köpek' tartışması! Ortalık savaş alanına döndü...

İstanbul Esenyurt'ta köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı. Şahıs, kendisini uyaran komşularına inat köpeğini apartmanın girişine bağlayınca tartışma kavgaya döndü. Ailelerin de kavgaya dahil olmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Polis kavgayı yatıştırmakta güçlük yaşarken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA
Esenyurt’ta ’köpek’ tartışması! Ortalık savaş alanına döndü...

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1045'inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ, AİLELER DE DAHİL OLDU

Tartışma üzerine şahıs, iddiaya göre komşularına inat, köpeğini apartman girişine bağladı. Bunun üzerine tartışma kavgaya dönünce tarafların aileleri de olaya dahil oldu. Birbirine giren aileler sokağı adeta savaş alanına çevirdi.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavgayı yatıştırmakta güçlük yaşarken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

OLAYA KARIŞAN TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerde, onlarca kişinin birbirine saldırdığı, bazı şahısların sopalarla kavgaya dahil olduğu anlar yer aldı. Öte yandan polis, olaya karışan tarafları gözaltına alırken, çevik kuvvet polisinin sokakta sabaha kadar önlem aldığı öğrenildi.

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Esenyurt'ta 'köpek' tartışması! Ortalık savaş alanına döndü...
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