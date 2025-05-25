Esenyurt’ta ’köpek’ tartışması! Ortalık savaş alanına döndü...

İstanbul'daki olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1045'inci sokakta yaşandı. İddiaya göre, köpeğini sokakta serbest bir şekilde dolaştıran bir şahıs ile köpeğin kendilerine saldırdığını iddia ettiği komşuları arasında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ, AİLELER DE DAHİL OLDU
Tartışma üzerine şahıs, iddiaya göre komşularına inat, köpeğini apartman girişine bağladı. Bunun üzerine tartışma kavgaya dönünce tarafların aileleri de olaya dahil oldu. Birbirine giren aileler sokağı adeta savaş alanına çevirdi.