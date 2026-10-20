Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta korku dolu anlar! Gürültü tartışması kanlı bitti: Eşinin kavga ettiğini görünce bıçakla dehşet saçtı!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:07

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Gürültü tartışması kanlı bitti: Eşinin kavga ettiğini görünce bıçakla dehşet saçtı!

İstanbul Esenyurt'ta gürültü nedeniyle çıkan tartışmada ortalık karıştı. Bir kadın gürültü yapan gençleri uyarırken, kızların tepki göstermesi üzerine eşi bıçakla sokağa indi. Öfkeli adamın genç kızları yere attığı görülürken, olayda müdahale etmeye çalışan birinin de bıçaklandığı öğrenildi. Korku dolu anlar ise kameraya yansıdı. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Esenyurt’ta korku dolu anlar! Gürültü tartışması kanlı bitti: Eşinin kavga ettiğini görünce bıçakla dehşet saçtı!
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Olay, gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta gürültü yapan gençleri uyaran bir kadın ile gruptaki genç kızlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında genç kızlardan birinin kadına küfür ve hakaret ettiği öne sürüldü.



EŞİNE HAKARET EDİLDİĞİNİ DUYUNCA AŞAĞI İNDİ

Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşi de elinde bıçakla sokağa indi. Genç kız ile kadının eşi arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbede sırasında genç kızın yere çarpıldığı görülürken, öfkeli koca elindeki bıçakla korku dolu anlar yaşattı.



AYNI BİNADA BIÇAKLI YARALAMA İDDİASI

Öte yandan, tartışmaya karışan genç kızın aynı binada bulunan bir kişiyi de bıçakla yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

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Esenyurt'ta korku dolu anlar! Gürültü tartışması kanlı bitti: Eşinin kavga ettiğini görünce bıçakla dehşet saçtı!
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