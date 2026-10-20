Esenyurt’ta korku dolu anlar! Gürültü tartışması kanlı bitti: Eşinin kavga ettiğini görünce bıçakla dehşet saçtı!





AYNI BİNADA BIÇAKLI YARALAMA İDDİASI



Öte yandan, tartışmaya karışan genç kızın aynı binada bulunan bir kişiyi de bıçakla yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör