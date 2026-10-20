Esenyurt’ta korku dolu anlar! Gürültü tartışması kanlı bitti: Eşinin kavga ettiğini görünce bıçakla dehşet saçtı!

Olay, gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta gürültü yapan gençleri uyaran bir kadın ile gruptaki genç kızlar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında genç kızlardan birinin kadına küfür ve hakaret ettiği öne sürüldü.
EŞİNE HAKARET EDİLDİĞİNİ DUYUNCA AŞAĞI İNDİ
Yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşi de elinde bıçakla sokağa indi. Genç kız ile kadının eşi arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Arbede sırasında genç kızın yere çarpıldığı görülürken, öfkeli koca elindeki bıçakla korku dolu anlar yaşattı.
AYNI BİNADA BIÇAKLI YARALAMA İDDİASI
Öte yandan, tartışmaya karışan genç kızın aynı binada bulunan bir kişiyi de bıçakla yaraladığı öne sürüldü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar devam ederken, o anlar kameraya yansıdı.