Esenyurt’ta korku dolu anlar! Trafik magandası dehşet saçtı: Otomobildeki çocuklara aldırmadan kurşun yağdırdı!





"ARKAMDAN İKİ EL ATEŞ ETTİ"



Yusuf Enis Güler yaşadığı o anlarla ilgili olarak, "Her sabah olduğu gibi kardeşlerimi okula götürüyordum. Her zaman geçtiğim güzergahtan geçiyordum. Okulun önünden geçerken çocuklara yol verdim. O sırada arkadaki kornaya bastı. Yaya geçidi yoktu. Biraz ileride vardı. Arkamdaki de uzun süre kornaya bastı. Ardından ' Burada yol mu verilir' diyerek küfürler etti. Ben de karşılık verdim. Ben küfür ederek cevap verince aracını önüme kırarak silahını çıkardı. Ben ateş edeceğini düşünmedim. Silahını çıkarınca aracın yanından devam ettim. Baktım ki peşimi bırakmıyor. İlerideki ara sokağa attım kendimi. Ara sokağa girdiğinde arkamdan peş peşe iki el ateş etti. Ateş ettikten sonra kaçtım. Sonra peşimi bıraktı. O sırada arkada birisi 10, diğeri 14 yaşında kardeşlerim vardı. Biri arka koltukta oturuyordu. Onları görmesine rağmen ateş açtı. Sonrasında hemen aşağıdaki kavşaktan yukarı çıktım. O şahsı da gördüm. Plakasını da alarak polis ekiplerini aradım. Yaklaşık yarım saat içerisinde şahsı yakaladılar" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör