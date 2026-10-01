Esenyurt’ta korku dolu anlar! Vinç halatı koptu, işçi ölümden kıl payı kurtuldu

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. inşaat malzemelerini üst katlara taşımak için alana gelen vincin, yükü yerden metrelerce yüksekliğe kaldırmak için çalışma başlattı. Vinç yükü kaldırdığı sırada yükü tutan halatların kopması sonucu yüzlerce kilo ağırlığında inşaat malzemesi yere çakıldı.

Meydana gelen bu olay sırasında ise alanda çalışan bir işçi saniyelerle yükün altında kalmaktan kılpayı kurtuldu.



Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video





Vincin halatlarının kopması sonucu işçinin saniyelerle ölümden kıl payı kurtulması çalışanlara büyük korku ve panik yaşattı.

Olay yerindeki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.