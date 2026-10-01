Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta korku dolu anlar! Vinç halatı koptu, işçi ölümden kıl payı kurtuldu
Giriş Tarihi: 1.10.2026 14:57 Son Güncelleme: 1.10.2026 15:06

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Vinç halatı koptu, işçi ölümden kıl payı kurtuldu

İstanbul Esenyurt’ta bir inşaat alanında yük taşıyan vincin halatı koptu. Yüzlerce kilo ağırlığındaki inşaat malzemesi metrelerce yüksekten yere çakılırken, bir işçi ezilmekten saniyelerle kurtuldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Esenyurt’ta korku dolu anlar! Vinç halatı koptu, işçi ölümden kıl payı kurtuldu
  • ABONE OL

Olay, Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanında yaşandı. inşaat malzemelerini üst katlara taşımak için alana gelen vincin, yükü yerden metrelerce yüksekliğe kaldırmak için çalışma başlattı. Vinç yükü kaldırdığı sırada yükü tutan halatların kopması sonucu yüzlerce kilo ağırlığında inşaat malzemesi yere çakıldı.

Meydana gelen bu olay sırasında ise alanda çalışan bir işçi saniyelerle yükün altında kalmaktan kılpayı kurtuldu.

Vinç halatı koptu, bir işçi yüzlerce kiloluk malzemenin altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video



Vincin halatlarının kopması sonucu işçinin saniyelerle ölümden kıl payı kurtulması çalışanlara büyük korku ve panik yaşattı.

Olay yerindeki kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#İSTANBUL ESENYURT
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta korku dolu anlar! Vinç halatı koptu, işçi ölümden kıl payı kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA