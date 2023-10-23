Esenyurt’ta korkutan yangın: 4 kişi hastaneye kaldırıldı!

Çıkan yangında iki dairenin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayı anlatan Mustafa Avcı, "Binada engelli bir çocuk yaşıyor bir de annesi var. Biz evde oturduğumuz sırada bağırma sesleri geldi. İndiğimde al katta yangın vardı O engelli çocuk yakmış olabilir." dedi...