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Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:58

Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı vuruldu

Esenyurt’ta daha önceden tartıştıkları kuyumcuya bugün silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, olay yerinden yaya olarak kaçtıktan sonra bir sürücüyü silahla tehdit ederek aracını gasp etti. Saldırıda yaralanan bir eczane sahibi hastaneye kaldırılırken, olay yerinde 14 boş kovan bulundu. Polisin şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT
Esenyurt’ta kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı vuruldu
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Esenyurt'ta husumetli oldukları iddia edilen bir iş yerine silahlı saldırı düzenleyen şüpheliler, paniğe sebep oldu. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheliler, kaçışlarını sürdürmek için sokak kesişiminde karşılaştıkları bir sürücünün aracını gasp etti. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, Piri Reis Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcu dükkanına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

HUSUMET KURŞUNLARI ECZANEYE İSABET ETTİ

Yapılan ilk tespitlere göre, daha önce iş yeri sahibiyle tartışarak olay yerinden ayrılan 2 şüpheli, kısa süre sonra kuyumcuya tekrar gelerek tabancalarla ateş açtı. Saldırı sırasında kurşunların hedefi olan kuyumcu dükkanı ve bitişiğinde bulunan eczane hasar görürken, eczane sahibi 40 yaşındaki C.Ç. sol bacağından yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı eczaneye ilk müdahaleyi yaparak tedavi amacıyla hastaneye kaldırdı.

GASP ETTİKLERİ ARAÇLA İZLERİNİ KAYBETTİRMEYE ÇALIŞTILAR

Saldırının ardından yaya olarak kaçmaya başlayan şüpheliler, kısa süre sonra bir sokak kesişiminde N.Y. (40) idaresindeki aracı silah tehdidiyle durdurarak gasp etti. Gasp ettikleri araçla kaçışlarını sürdüren şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri bölgede operasyon başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, saldırının gerçekleştiği noktada 14 adet 9 mm çapında boş kovan bulundu.

#ESENYURT
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Esenyurt'ta kuyumcuya silahlı saldırıda eczacı vuruldu
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