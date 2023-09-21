Esenyurt’ta ’markete gidiyorum’ diye evden çıkan Melisa kayıplara karıştı

Bunu sadece benim kızım olarak da görmüyorum. Herkesin kendi vicdanıyla düşünüp yardımcı olmasını istiyorum. Bir an önce bulmak, sağlığının yerinde olduğunu bilmek istiyorum. Ben evden kaçmak değil de biriyle buluştuğunu, o kişinin de onu alıkoyduğunu düşünüyorum. Çünkü evden kaçmak için giyimi kıyafeti çok müsait değil. Kaçmak için çok fırsatı var, evde kimse olmuyor. İstediği gibi bavulu bile doldurup gidebilir. Şu an için ulaştığımız kimse yok. Geçmişe yönelik internet üzerinden görüştüğü birileri olabilir. Ama elimizde bir veri yok. Kendi imkanlarımızla bakıyoruz" şeklinde konuştu.

