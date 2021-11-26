Haberler Yaşam Haberleri Korkunç olay! Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuk okul servisinin altında kaldı
Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:08 Son Güncelleme: 26.11.2021 15:20

Korkunç olay! Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuk okul servisinin altında kaldı

Korkunç olay! Esenyurt’ta 5 yaşındaki çocuk okul servisinin altında kaldı

Esenyurt'ta annesiyle yürürken okul servisinin altında kalan 5 yaşındaki Vedat Turgay hayatını kaybetti. Araç altında kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan annenin çaresizliği kameraya yansıdı.

Esenyurt'taki korkunç olay Çınar Mahallesi 1467 sokakta saat 13.30 sıralarında yaşandı. Ersin Aktaş'ın kullandığı 34 LEK 846 plakalı okul servisi, sokakta annesi ve kardeşiyle yürüyen 5 yaşındaki Vedat Turgay'a çarptı.

MİNİBÜSÜN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Minibüsün altında sürüklenen Turgay, ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçtı. Çocuğu servis aracı altında kalan anne servisin tekerlerini iterek kurtarmaya çalıştı. Annenin çaresizliği güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp böyle sürükledi | Video

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerinden kaçan sürücü Ersin Aktaş, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Kazayı gören Emrah Olgün, "Bir kadın çocuğu çekmeye çalışıyordu. Sağ soldan insanlar bağırınca durdu. Çok kötüydü. İlk önce kaçmadı, araçtan indi. Sonra da gitti." dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Korkunç olay! Esenyurt'ta 5 yaşındaki çocuk okul servisinin altında kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA