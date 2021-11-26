Korkunç olay! Esenyurt’ta 5 yaşındaki çocuk okul servisinin altında kaldı

Olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 5 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp böyle sürükledi | Video

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerinden kaçan sürücü Ersin Aktaş, polis ekiplerince yakalandı. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.