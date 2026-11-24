Olay, 16.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kurşunlanan oyun salonu sahipleriyle bir grup arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra araçla işyerinin önüne gelen şahıslar mermi yağdırdı. 7-8 el ateş eden saldırganlar olayın ardından araçla hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise olayın faillerini yakalamak için drone destekli çalışma başlattı.