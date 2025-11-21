Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta silahlı saldırı: Sokakta bekleyen 2 arkadaşa sıktı!
Giriş Tarihi: 21.11.2025 13:16

Esenyurt'ta silahlı saldırı: Sokakta bekleyen 2 arkadaşa sıktı!

Esenyurt'ta yürüyerek gelen maskeli şüpheli, sokakta bekleyen 2 arkadaşa silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Yaşanan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Esenyurt’ta silahlı saldırı: Sokakta bekleyen 2 arkadaşa sıktı!

Korkutan olay, dün saat 21.30 sıralarında Fatih Mahallesi 940. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bekleyen B.S. ve Y.K isimli 2 arkadaşa yürüyerek gelen maskeli 1 şüpheli tarafından silahla ateş açıldı. Silahtan çıkan kurşunlar B.S.'ye isabet ederken 2 şüpheli olay yerinden kaçtı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı B.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırının ardından olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise stoktaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt'ta silahlı saldırı: Sokakta bekleyen 2 arkadaşa sıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz