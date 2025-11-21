Esenyurt’ta silahlı saldırı: Sokakta bekleyen 2 arkadaşa sıktı!

SALDIRI ANI KAMERADA

Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı B.S. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, saldırının ardından olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaşanan silahlı saldırı anı ise stoktaki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.