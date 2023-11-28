Esenyurt’ta sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 374. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi yada kişiler, sokakta yürüyen İbrahim Y.'ye silahlı saldırı düzenledi. Olayın ardından saldırganlar kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İbrahim Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İbrahim Y. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.