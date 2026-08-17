Esenyurt’ta tek şeritli yol kavgası: ’İlk ben geçeceğim’ tartışması kamerada!

Esenyurt' Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki tek şeritli yoldan geçen sürücü ile karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı.
TRAFİKTE DEHŞET SAÇTILAR
Sürücüler tartışırken, araçlardan birinde arka koltukta oturan kişi indi. Kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Tek şeritli yolda 'önce ben geçeceğim' tartışması! Taraflardan biri diğer aracın sürücüsüne saldırdı: Kavga anı kamerada