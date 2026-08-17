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Giriş Tarihi: 17.08.2026 14:52

Esenyurt'ta tek şeritli yol kavgası: 'İlk ben geçeceğim' tartışması kamerada!

Esenyurt'ta tek şeritli yoldan ilk sırada geçmek isteyen iki araç sürücüsü arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında araçlardan birinde arka koltukta oturan bir kişi inerek diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Esenyurt’ta tek şeritli yol kavgası: ’İlk ben geçeceğim’ tartışması kamerada!
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Esenyurt' Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki tek şeritli yoldan geçen sürücü ile karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı.

TRAFİKTE DEHŞET SAÇTILAR

Sürücüler tartışırken, araçlardan birinde arka koltukta oturan kişi indi. Kapıyı açarak diğer aracın sürücüsüne saldırmak istedi. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma sonlandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tek şeritli yolda 'önce ben geçeceğim' tartışması! Taraflardan biri diğer aracın sürücüsüne saldırdı: Kavga anı kamerada

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta tek şeritli yol kavgası: 'İlk ben geçeceğim' tartışması kamerada!
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