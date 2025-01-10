Esenyurt’ta Togay Çoban rüzgarı: AK Parti’ye yoğun katılım

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın insiyatifiyle AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığına atanan Togay Çoban, ilçede kısa sürede geniş bir kabul görerek siyasi dengeleri hareketlendirdi. Çoban'ın göreve gelmesi, yalnızca parti içindeki dinamikleri değil, aynı zamanda Esenyurt halkının AK Parti'ye olan ilgisini de artırdı.

PARTİ BİNASINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Togay Çoban'ın göreve başlamasının ardından, partinin ilçe binasında yoğun bir hareketlilik yaşandı. Özellikle farklı siyasi görüşlerden vatandaşların AK Parti'ye katılma talepleri dikkat çekiyor. Daha önce farklı partilere destek verdiklerini söyleyen çok sayıda kişi, Çoban'ın liderliği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonuyla AK Parti'ye katılma kararı aldıklarını belirtti.

Eski bir sol parti seçmeni olan Bülent Gökçe, bu değişimin örneklerinden biri. Üyelik kaydını gerçekleştiren Gökçe, yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar ailece hep sol partilere oy verdik. Ancak Togay Bey benim hemşerim, ben de Ardahanlıyım. Doğal olarak hemşerimin yanında olacağım. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın 20 yılda yaptıklarını diğer partiler yüz yılda yapmadı. Bu nedenle bundan sonra benim yolum da AK Parti'dir," ifadelerini kullandı.

KANAAT ÖNDERLERİNDEN DESTEK

Esenyurt'un önemli kanaat önderlerinden Bahattin Demir de Togay Çoban'a olan desteğini dile getirdi. Demir, "Ben yıllardır AK Partiliyim ve Togay Çoban'ın ilçe başkanlığına atanması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Esenyurt halkı tarafından sevilen ve saygı duyulan bir figür. Çoban'ın, ilçemizi yeniden AK Parti belediyeciliğiyle tanıştıracağına inanıyorum. Bu süreçte ben ve çevrem Togay Çoban'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.