Esenyurt’ta Togay Çoban rüzgârı: Halktan yoğun ilgi ve destek

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı görevine getirilen Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi Togay Çoban, göreve başlamasının ardından Esenyurt halkından ve ilçedeki hemşeri derneklerinden büyük destek gördü. Anadolu'nun dört bir yanından gelen vatandaşların oluşturduğu hemşeri dernekleri, Çoban'ın liderliğinde Esenyurt'un daha güçlü ve etkin bir yönetimle ilerleyeceğine olan inançlarını dile getirdi.

PARTİ BİNASINDA YOĞUNLUK SÜRÜYOR

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı binası, mesai saatleri dışında bile ziyaretçilerle dolup taşıyor. Parti binasına üye olmak ve yönetimde aktif görev almak isteyen vatandaşların başvuruları aralıksız devam ederken, parti görevlileri yoğun taleplere karşı nöbetleşe hizmet veriyor. Yoğun ilgi, Esenyurt'ta siyasete olan güven ve beklentinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

BAŞKAN TOGAY ÇOBAN'DAN BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Togay Çoban, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Kapımız herkese açık. Kim gelirse başımızın üstünde yeri var. Telefonum sürekli açık ve arayan her vatandaşımıza cevap vermeye çalışıyorum. Ben ve ekip arkadaşlarım, bu kutlu davada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde emin adımlarla ilerliyoruz. Bizler halkımıza efendi değil, hizmetkâr olmaya devam edeceğiz."

HEDEF: ESENYURT'TA GÜÇLÜ BİR GELECEK

Göreve geldiği daha bir kaç gün olmasına rağmen vatandaşlarla birebir temas kurmaya özen gösteren Başkan Togay Çoban, ilçede çözüm odaklı bir yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı. Esenyurt'un sorunlarına kalıcı çözümler üretmek ve halkın beklentilerini karşılamak için gece gündüz demeden çalışacaklarını belirten Çoban, Esenyurt'u İstanbul'un parlayan yıldızı yapma hedefiyle her an seçim olacakmış gibi çalışacaklarını ve 2029 seçimlerinde yeniden Esenyurt'u AK belediyecilikle tanıştıracaklarını ifade etti. AK Partililer Esenyurt'ta Togay Çoban rüzgarıyla başlayan bu yeni dönemde parti binasını sürekli ziyaret ediyorlar ve hatıra fotoğrafı çekiyorlar.