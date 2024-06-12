Esenyurt’ta trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü

Olay Esenyurt Güzelyurt Mahallesi 1965 Sokakta yaşandı. Bir otomobil ve taksi, sokak içerisinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Otomobil sürücüsünün aynı sokakta oturan yakınlarını da aşağı inmesiyle ortalık bir anda karıştı. Taksi sürücüsü, diğer sürücü ve yakınları tarafından darp edildi. O anlar kameraya da yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kızgın kalabalığı güçlükle dağıttı.