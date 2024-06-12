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Giriş Tarihi: 12.6.2024 12:55 Son Güncelleme: 12.6.2024 13:01

Esenyurt'ta trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazası sonrası çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kızgın kalabalığı güçlükle dağıttı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA
Esenyurt’ta trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü

Olay Esenyurt Güzelyurt Mahallesi 1965 Sokakta yaşandı. Bir otomobil ve taksi, sokak içerisinde maddi hasarlı trafik kazasına karıştı. Kaza sonrası taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Otomobil sürücüsünün aynı sokakta oturan yakınlarını da aşağı inmesiyle ortalık bir anda karıştı. Taksi sürücüsü, diğer sürücü ve yakınları tarafından darp edildi. O anlar kameraya da yansıdı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kızgın kalabalığı güçlükle dağıttı.

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Esenyurt'ta trafik kazası! Ortalık savaş alanına döndü
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