Esenyurt’ta trafikte terör estiren magandaya rekor ceza!

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Yapılan çalışmalar sonucunda, trafikte saldırgan davranışlarda bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü, 8 Ekim tarihinde aracıyla birlikte yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.