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Giriş Tarihi: 11.10.2026 14:46

Esenyurt'ta trafikte terör estiren magandaya rekor ceza!

Esenyurt’ta trafikte yaşanan tartışma sırasında aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınan ve aracı trafikten men edilen sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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İHA Yaşam
Esenyurt’ta trafikte terör estiren magandaya rekor ceza!
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, 7 Ekim tarihinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler incelendi.

SÜRÜCÜ BELGESİNE EL KONULDU

Yapılan çalışmalar sonucunda, trafikte saldırgan davranışlarda bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü, 8 Ekim tarihinde aracıyla birlikte yakalandı. Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

TUTUKLANDI

TCK'nın 179/2. 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçu kapsamında hakkında işlem yapılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta trafikte terör estiren magandaya rekor ceza!
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