Esenyurt’ta tüm ekipler gece boyunca sahada olacak!

Esenyurt Belediyesi, etkili olan deprem nedeniyle tüm ekipleriyle sahada çalışmalarına devam ediyor. İlk andan itibaren sahada hasar tespit çalışmalarına başlayan ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri çağrı merkezi aracılığıyla ilgili birimlere ulaştırdı. Belediyeye bağlı aşevleri ve mobil ikram noktaları, gece boyunca aralıksız hizmet vererek 50 bin kişilik sıcak çorba ve çeşitli ikramlar hazırladı. Soğuk hava koşulları nedeniyle geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalan vatandaşlar için sabaha kadar üretim ve dağıtım sürecek.



ESENYURT BELEDİYESİ DUYURDU

Esenyurt Belediyesi Başkan Vekili Can Aksoy, belediyeye ait 3 sabit aşevi, 6 mobil aşevi ve toplamda 28 noktada sıcak yemek ikramının sürdüğünü belirtti. Ayrıca belediyeye bağlı tüm sosyal tesisler, kültür merkezleri ve salonların vatandaşlara açık olacağı duyurdu. Başkan Vekili açıklamasında, "Vatandaşlarımızla birebir temas kurarak ihtiyaçlarını dinliyor, gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Bu zorlu süreci en az sıkıntıyla atlatmanız için tüm ekiplerimiz görev başında. Hep birlikte dayanışma içinde, her zorluğun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.