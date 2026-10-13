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Giriş Tarihi: 13.10.2026 14:34 Son Güncelleme: 13.10.2026 15:16

Esenyurt'ta uyuşturucu taciri ninelere operasyon: Suçüstü yakalandılar

Esenyurt’ta drone destekli uyuşturucu denetiminde yakalanan 2 kullanıcının ardından fiziki takip başlatan ekipler, uyuşturucu ticaretinin arkasındaki yaşlı kadın torbacıları tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve adreslerinde sentetik uyuşturucu ile suç geliri paralar ele geçirilen yaşlı kadınların da aralarında bulunduğu 5 uyuşturucu taciri adliyeye sevk edildi.

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Ali Rıza AKBULUT Ali Rıza AKBULUT Yaşam
Esenyurt’ta uyuşturucu taciri ninelere operasyon: Suçüstü yakalandılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 11 Ekim tarihinde drone destekli tarama yaptı.

UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Saha çalışmalarında, uyuşturucu madde temin ettiği belirlenen 2 kişi yakalanırken, 1,2 gram eroin maddesi ele geçirildi. Çalışmaların derinleştirilmesiyle yakalanan 2 şüpheliye, uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen kişilerin adreslerine operasyon gerçekleştirildi.

BASKIN YAPILAN EVLERDE YAŞLI KADIN TORBACILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu noktada önce fiziki takip yapan polis, uyuşturucu tacirlerinin arasında yaşlı kadınların da yer aldığı tespit ederek kayıt altına aldı. Düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 61,23 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda kilitli poşet, 15 bin 550 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheliden 2'si işlemlerinin serbest bırakıldı, 5 şüphelinin adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yapan nineler suçüstü yakalandı | Video

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt'ta uyuşturucu taciri ninelere operasyon: Suçüstü yakalandılar
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