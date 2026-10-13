Esenyurt’ta uyuşturucu taciri ninelere operasyon: Suçüstü yakalandılar

BASKIN YAPILAN EVLERDE YAŞLI KADIN TORBACILAR SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Bu noktada önce fiziki takip yapan polis, uyuşturucu tacirlerinin arasında yaşlı kadınların da yer aldığı tespit ederek kayıt altına aldı. Düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 61,23 gram sentetik kannabinoid, çok sayıda kilitli poşet, 15 bin 550 TL nakit para ele geçirildi. Yakalanan 7 şüpheliden 2'si işlemlerinin serbest bırakıldı, 5 şüphelinin adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu ticareti yapan nineler suçüstü yakalandı | Video

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör