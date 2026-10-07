Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta yangın paniği! 5 katlı binayı alevler sardı: Mahsur kalanlar saniyelerle bölye kurtuldu!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 10:39

Esenyurt’ta yangın paniği! 5 katlı binayı alevler sardı: Mahsur kalanlar saniyelerle bölye kurtuldu!

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireyi alevler sararken üst katta mahsur kalan 1'i bebek 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Esenyurt’ta yangın paniği! 5 katlı binayı alevler sardı: Mahsur kalanlar saniyelerle bölye kurtuldu!
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Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi 1897'nci Sokak'ta çıktı. 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daireden henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüdü.

5 KİŞİ MAHSUR KALDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin kısa sürede tüm katı sarması nedeniyle binadan çıkamayan en üst kattakiler mahsur kaldı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Söndürme çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri, 5'inci katta mahsur kalan 1 bebek, 2 çocuk ve 2 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Mahsur kalanların kurtarıldığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT #YANGIN

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Esenyurt’ta yangın paniği! 5 katlı binayı alevler sardı: Mahsur kalanlar saniyelerle bölye kurtuldu!
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