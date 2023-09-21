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Giriş Tarihi: 21.9.2023 21:52 Son Güncelleme: 21.9.2023 21:57

Esenyurt’taki köpek saldırısı olayına ilişkin valilikten açıklama

İstanbul Esenyurt’ta E.İ.S. isimli 6 yaşındaki bir kız çocuğunun 15 Eylül 2023 tarihinde, mahallesindeki başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından, sosyal medyadan yapılan “Esenyurt’ta Kuduz Paniği” başlıklı bazı paylaşımların gerçeği yansıtmadığına dair İstanbul Valiliği’nden açıklama yapıldı.

Hande ERDEM
Esenyurt’taki köpek saldırısı olayına ilişkin valilikten açıklama

İstanbul'un Esenyurt İlçesi Gökevler Mahallesi'nde yaşanan köpek saldırısı olayına ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilidi; "E.İ.S. isimli 6 yaşındaki kız çocuğunun, 15.09.2023 tarihinde Esenyurt İlçesi Gökevler Mahallesi'nde başıboş köpek tarafından saldırıya uğraması olayının ardından sosyal medya mecralarında, çocukta kuduz belirtilerinin görüldüğü yönünde paylaşımlar yapılmıştır. "Esenyurt'ta Kuduz Paniği" başlığıyla yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

E.İ.S. isimli çocuk olayın ardından 112 ekipleri tarafından hastaneye götürülmüş ve çocuğa tüm hayvan saldırılarında (kedi, köpek vb.) uygulanan rutin prosedür gereği 1.doz kuduz aşısı uygulanmıştır. Aşı uygulamasının ardından çocuk, yüzünde meydana gelen yaralanmaların tedavisi için Çam Sakura Şehir Hastanesi Plastik Cerrahi servisine götürülmüştür. Burada tedavisine başlanan çocuğa şu ana kadar 4 doz kuduz aşısı yapılmıştır. E.İ.S'nin tedavi süreci devam etmekte olup, sağlık durumunda herhangi bir olumsuzluk belirtisi görülmemektedir.

Çocuğun yaralanmasına sebep olan başıboş köpek, Esenyurt Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı barınakta gözlem altına alınmıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir."

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Esenyurt’taki köpek saldırısı olayına ilişkin valilikten açıklama
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