Eser Karaca çalıştığı hastanede katledilmişti: Katilinin randevu aldığı gün izin istemiş!

Sanık avukatı ise Atilla Ayıntaplı'nın daha önceki işlerinden dolayı hakkında icra olması nedeniyle iş yeri açamadığını, Ankara'da bir büfe açmaya karar verdiğini, icralar nedeniyle de büfeyi Eser Karaca'nın üzerine açmak için anlaşmalı olarak resmiyette boşandığını, boşanmanın ardından büfenin Eser'in üzerine açıldığını ve pos cihazlarından çekilen paraların günlük Karaca'nın banka hesabına aktarıldığını öne sürdü. Avukat, ayrıca, resmen boşanmış olmalarına rağmen çiftin fiili birlikteliklerinin devam ettiğini, daha sonra Eser Karaca'nın 'Biz artık boşandık' demeye başladığını, bir süre sonra da telefonunu Ayıntaplı'dan sakladığını, tuvalete girerken dahi telefonu yanına aldığını, bunun da müvekkilinde aldatma şüphesini doğurduğunu, bunun dışında 18 yaşından küçük olan oğlunu göstermemeye başladığını ifade ederek bunların haksız tahrik olarak kabul edilmesini talep etti.

SAVCI: İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMASIN

Cumhuriyet savcısı, duruşma sonunda esas hakkında mütalaasını vererek, Atilla Ayıntaplı'nın 'Boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve hastane çalışanı Ç.A.'yı tehdit etmesinden dolayı da 'Silahla tehdit' suçundan 7 yıl hapisle cezalandırılmasını, hüküm verilirken de iyi hal indirimi yapılmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma yapmaları taraflara süre vererek davayı 10 Ekim'e erteledi.