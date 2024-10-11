ESHOT’ta balyozlu saldırı... Makamı parçaladı!

Olay geçtiğimiz Eylül ayında İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı ESHOT Genel Müdürlüğü'nün Çiğli'deki garajında meydana geldi.

MÜDÜRÜN MASASINI PARÇALADI

İşyerinde örgütlü sendikanın işyeri temsilcisi henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü elinde balyozla müdürün odasına daldı. Cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilen görüntülerde balyozla masayı parçalayan A.O'ya çevresindekilerin engel olmaya çalıştığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Geçtiğimiz Eylül ayında yaşanan olay sonrası A.O. disipline sevk edildi. A.O. hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.