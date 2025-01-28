Eşi Buse Ateş Suna’yı darbederek ölümüne neden olan sanık için istenen ceza belli oldu!

Sanık Enis Suna, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini talep etti. Buse Ateş Suna'nın babası Yaşar Ateş de kızının sürekli şiddet gördüğünü iddia ederek, Enes Suna'nın en ağır cezayı almasını istedi. Avukat Onur Tatar, Buse Ateş Suna'nın eşi tarafından darp edilmesinin ardından hastaneye gittiği gece tetkiklerini yapmayan doktor A.F.O. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Tatar'ın A.F.O. hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması talebini kabul etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı 11 Mart'a erteledi.