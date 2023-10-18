Eşi çay yapmadığı için sinirlenen adam mutfağı ateşe verdi

Kütahya'nın Bahçelievler Mahallesi Oruç Reis Sokak üzerinde bulunan bir evde gece saatlerinde Ö.E., eşi B.E. ile tartışmaya başladı. Komşularından öğrenildiğine gece çay yapmadığı için eşine sinirlenen ve tartışmanın sonunda eşine sinirlenen Ö.B. kiracı olarak oturdukları evin mutfağını ateşe verdi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evin mutfağında hasar oluşan yangın sonrası Ö.B. ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.