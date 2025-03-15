Eşi, “işe gidiyorum” dedi ve bir daha dönmedi... Engelli çocuklarıyla baş başa kalan anne yardım bekliyor

Hatice Kübra Tutak'ın eşi, üç ay önce akşam saat 22.00 civarında "İşe gidiyorum." diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kısa süre sonra eşinin Azerbaycan uyruklu bir kadınla birlikte yaşamaya başladığını öğrenen Tutak, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Tutak, "Ailemizi terk etti, yabancı birini seçti." diyerek içinde bulunduğu durumu anlattı.

İKİ ENGELLİ ÇOCUKLA ZORLU BİR YAŞAM

Tutak'ın 17 yaşındaki oğlu Melikcan doğuştan iki ayağını kullanamıyor, 9 yaşındaki Sami Bilal ise zihinsel engelli. Çocuklarının tüm bakımıyla tek başına ilgilenmek zorunda kalan anne, çalışamadığı için devletin sağladığı sosyal yardımlarla geçinmek için mücadele veren fedakâr anne, "Başka bir gelirimiz yok. Çocuklarıma bakmak zorundayım. Eşim nafaka ödememek için boşanmaya yanaşmıyor." diyerek yaşadığı sıkıntıları dile getirdi.

MELİKCAN'IN AKÜLÜ SANDALYE HAYALİ

Fiziksel engeli nedeniyle kendi başına dışarı çıkamayan Melikcan'ı annesi, sırtında taşıyarak okula getirip götürmüş ancak artık bağımsız hareket edebilmek için bir akülü sandalyeye ihtiyacı var. "İlkokul dördüncü sınıfa kadar okuyabildim. Annem beni hep taşıdı. Ama artık dışarıda özgürce hareket etmek istiyorum." diyen Melikcan, hayırseverlerden destek bekliyor.

TOPLUMUN DESTEĞİYLE HAYATLARI DEĞİŞEBİLİR

Sosyal medya ve yerel basın aracılığıyla yardım çağrısı yaparak duyarlı insanlardan destek bekleyen anne Hatice Kübra Tutak, "Bir akülü sandalye ve boşanma sürecinin hızlıca tamamlanması, hayatımızı biraz olsun kolaylaştıracaktır." diyor. Bu tür durumlar, sadece bireysel değil, toplumsal bir soruna da işaret ediyor. Engelli çocuklar ve bakıma muhtaç aileler için devletin sunduğu yardımlar önemli olsa da toplumun da desteği büyük bir fark yaratabilir. Birlikte hareket ederek, Tutak ailesi gibi zor durumda olan insanlara umut olabiliriz.