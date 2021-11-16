Eşi terk etti, hayatı karardı! Boş arazide öldürülmüş halde bulundu

Gaziantep'te boş arazide bıçaklanarak boğazı kesilmiş kimliği meçhul kadının hayatından dram çıktı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda kadının, geçen yıl bir hafta boyunca ortadan kaybolan ve Şehitkamil ilçesinde sokakta kendinden geçmiş halde bulunan 2 çocuk annesi Nesli Kaya (41) olduğu ortaya çıktı. Polisin, kadını öldüren kişi veya kişilerin bulunması için başlattığı soruşturma sürüyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Nesli Kaya, 10 yıl önce ailesinin karşı çıkmasına rağmen kendisinden yaşça büyük olan evli ve çocuk sahibi olan köylüsü Seydi Yılmaz ile imam nikahıyla evlenmiş, bu evlilikten de 2 çocuğu dünyaya gelmişti. Seydi Kaya, Almanya'da olan çocuklarının baskısı üzerine ilk eşine dönünce bunalıma giren Kaya bir süre sonra alkolik olmuştu.

Geçen yıl Kasım ayında kaybolan ve 6 gün sonra Gaziantep'te bulunan Nesli Kaya'nın annesi Hanım Kaya, kızının alkolden kurtarılması için yardım istemişti. SABAH'a konuşan yaşlı kadın, Seydi Yılmaz ile evliliğinden sonra değiştiğini belirterek, "Eşim istemediği halde kızım Seydi ile evlendi. 2 çocukları oldu. Seydi eski eşine dönünce bu da bunalıma girip alkole başladı. Ne bulursa içiyor, bir şişeye mazot, benzin koyarlarsa onu bile içiyor. Parklarda, sokaklarda yatıp kalkıyor. Alkol bulmak için her tarafa gidiyor, zaman zaman saldırıya uğruyor. 6 gün önce 'çocuklarımı göreceğim' diyerek evden çıktı. Engelleyemedim, ortadan kayboldu. Karakola gidip yardım istedik, şimdi bulunduğunu sizden öğrendim. Yetişkin bir insan olduğu gibi polisin de yapacak bir şeyi yok. Bulup karakola getiriyorlar, kendisine gelince de mecburen bırakıyorlar" demişti.

Kızının tedavi edilmesi halinde alkolden ve ölümden kurtulabileceğini söyleyen acılı anne, "Kızımın bir yerde düşüp ölmesinden veya birileri tarafından öldürülmesinden korkuyorum. Nereye gitse, insan 'bize zarar vermesin' diyerek para veriyor. O da gidip hemen alkol alıyor. Bazen bizi arayıp 'gelin bunu alın, namusunuz yok mu? Olmuyorsa öldürün' diyen oluyor. Acılarım daha da artıyor. Ne olur? Kızımı kurtarın. Tek çarem devlet, kurtarırsa kızımı devlet kurtar" demişti.

Öte yandan Şehitkamil ilçesinin Belkıs Mahallesi'ndeki boş bir arazide defalarca bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunan Nesli Kaya'nın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.