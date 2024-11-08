“Eşimle mesajlaşıyordu” cinayeti

Olay bugün Sultanbeyli'de saat 1740 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. 'Bir ikamette silahlı kavga' ihbarı alan polis ekipleri hızla olay yerine gitti. Verilen adrese gelen polis ekipleri, Sezgin Çevik adlı kişiyi silahla vurulmuş buldu. Hemen sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sezgin Çevik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede Çevik'in silahla öldürüldüğü ve olay yerinde 4 boş kovan elde edildi.

KATİL YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede şüphelinin Murtaza İ. Adlı kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmaların ardından katil zanlısı Murtaza İ. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

"EŞİMLE MESAJLAŞIYORDU"

Gözaltına alınan katil zanlısı sorgusunda, maktul şahsın bir sosyal medya platformu üzerinden eşiyle mesajlaştığını gördüğünü ve bunun üzerine kendisiyle buluşmaya gittiğini belirterek "Benim eşimle yaptığı mesajlar üzerine verilen adrese gittim. Konuştuk. Sonra tartışmaya başladık" dedi. Bu tartışmanın ardından kavgaya dönüştüğünü belirten zanlı, Sezgin Çevik'e peş peşe ateş ettiğini söyledi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.