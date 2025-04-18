Eşinden gördüğü baskılardan sonra ayrılmak isteyince boğularak öldürüldü

10 gün önce ailelerinden gizli bir şekilde nikah kıyan Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) evlilik hazırlığı yapıyordu. Ali Osman Buzlak, nikahtan sonra eşinin sosyal medya kullanmaması ve çeşitli konular için baskı kurdu ve aralarında çıkan tartışmanın ardından Hatice, eşinden ayrılmak istedi. Buzlak, eşinin stajyerlik yaptığı Şehir Hastanesi'nin bahçesinde konuşmak istedi ve orada çıkan tartışmada Buzlak, eşini boğup intihar girişiminde bulundu. Tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali Osman Buzlak, tutuklandı.

Hatice için Cuma Namazına müteakip Narmanlı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Hatice Agcakale Buzlak'ın ablası, annesi Emine Gürgen, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Hasan Aykut ve yakınları katıldı. Anne Gürgen ve yakınları gözyaşları sel oldu. Anne Gürgen, kızının tabutunun başında kadın cinayetlerinin durdurulması için çağrı yaparak, "Benim çocuğumun hakkını alın, hakkını bırakmayın. Çocuğum toprağı hak etmiyor." dedi.

Erzurum Baro Başkanı Mesut Öner de 22 yıllık bir avukat olarak birçok dosyaya baktıklarını belirterek, "Kadına yönelik şiddet olayıyla karşı karşıya kaldık. Bu olaylar maalesef tekrar etmeye devam ediyor. Bununla ilgili önleyici tedbirler alınmasına rağmen maalesef tekrarlarını hep görmeye devam ediyoruz. İnsanlık olarak çok acı duyuyoruz. Çünkü bir anne, gecenin üçünde uykunun en değerli anında evladının ağlaması ile uyanıp ona sevgiyle emziren bir kadın, böyle bir şiddete maruz kalabilir mi? Hem dinimizin, hem toplumumuzun ve kültürümüzün değer affettiği bir kadına karşı böyle bir şiddetle karşı karşıya kalmak toplum vicdanını hakikaten büyük şekilde zedelemektedir. Erzurum Barosu ve kadın hakları komisyonu olarak konuyla ilgili sürecin takipçisi olacağız. Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz." dedi. Cenaze, cuma namazının ardından Abdurrahman Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.