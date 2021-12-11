‘Eşine ait imzaları da kendi attı’

Sigorta parası için eşini kayalıklardan atıp öldürdüğü iddia edilen Hakan Aysal’ın, eşi yokken hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktı
MuğlaFethiye'deki Kelebekler Vadisi'nde, Hakan Aysal'ın 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (32) 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücreti için kayalıklardan atarak öldürmesiyle ilgili yeni gelişme... İfadeden kaçmak için 6 kez adres değiştiren, Kuzey Kıbrıs'ın Lefkoşa kentinde yaşadığı öğrenilen sigortacı Rabia Ertaş hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Ertaş, SABAH'taki "Sigortacı kız yurt dışına kaçmış" haberinin ardından son duruşmaya katılarak ifade verdi. Ertaş, "Hakan Aysal bankamıza yalnız gelmişti. Bankanın tanıdığı bir kişi olması sebebi ile hem eşine hem de kendisine hayat sigortası yaptık. Eşine ait imzaları da Hakan Aysal attı" dedi. Semra Aysal'ın acılı ağabeyi Naim Yolcu, SABAH'a teşekkür etti. Yolcu, "Aylardır mahkemeye gelmeyen tanık, haberin ardından geldi. SABAH'ın ısrarlı haberleri etkili oldu. Davanın seyri değiştirecek" diye konuştu.