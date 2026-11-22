Konya
'da iki yıl önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen kendini psikiyatri randevusuna götüren ve ilaçlarını almak için eczaneye giren eşi Keziban Atalıç'ı (49) sırtından 6 kez bıçaklayarak ağır yaralayan Ecir Atalıç'ın (54) yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Saldırının ardından tutuklanan sanık, daha önce 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan indirimlerle 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak karar istinaf mahkemesi tarafından cezanın üst sınırdan verildiği gerekçesiyle bozulmuştu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık, aynı suçtan yine indirim uygulanarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.