Eşine doğum günü pastası götürürken kazada öldü

Antalya'nın Finike ilçesinde eşi Çilek Kara'nın 20'nci yaş gününü kutlamak için evden çıkan İsmet Kara, çarşıda pasta yaptırdıktan sonra eve dönüşe geçti. Eve yakın bir noktada Kara'nın kullandığı 07 BET 896 plakalı motosiklet ile T.P. yönetimindeki 07 SES 24 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü İsmet Kara yola fırladı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak Kara kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan Çilek Kara ve yakınları yasa boğuldu. Kara, Finike ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.